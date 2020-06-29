Туристический сезон в России продлится до конца осени

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Такой сдвиг по мнению правительства произошел на фоне пандемии коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

Кинотеатры в России смогут возобновить работу с 15 июля. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил Михаил Мишустин. По его словам, более 70 регионов России с 1 июля смогут принимать туристов. Но отели пока загружены только на треть.

«Чтобы ускорить восстановление туристической сферы, мы включили ее в перечень пострадавших отраслей. А также предусмотрели дополнительные меры поддержки туризма в общенациональном плане действий, включая музеи-заповедники», — заявил в ходе совещания председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Этот год будет уникальным в плане туризма. Многие вынуждены были отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдет со сдвижкой. Но продлится он до октября, ноября. За это время мы рассчитываем, что отпуск в России примерно пойдут 22 миллиона наших сограждан», — добавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Также на заседании принято решение выделить Роспотребнадзору из резервного фонда почти три с половиной миллиарда рублей. Средства пойдут на производство тест-систем для дальнейшей диагностики коронавируса.

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