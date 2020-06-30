Казань в 2022 году примет зимнюю Спецолимпиаду

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Программа будет включать семь видов спорта, В список дисциплин вошли горнолыжный спорт, сноуборд, флорбол, лыжные гонки, фигурное катание, шорт-трек и бег на снегоступах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Россия примет Специальную Олимпиаду 2022 года. Зимние Игры пройдут в Казани в конце января. Это будут первые подобные соревнования международного масштаба в нашей стране.

В Спецолимпиаде принимают участие спортсмены с особенностями интеллектуального развития. Ожидается, что в Казань приедут две тысячи атлетов. В программу входят лыжи, сноуборд, фигурное катание и другие дисциплины. 

Отмечается, что Казань выбрали для проведения игр благодаря большому организаторскому опыту. За последние десять лет столица Татарстана успешно провела целый ряд крупнейших спортивных мероприятий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 23 июня отмечался Международный олимпийский день. В этот день барон Пьер де Кубертен предложил возродить Олимпийские игры.

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