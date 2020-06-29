ТОП-5 самых безумных увлечений президента Туркменистана

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов празднует 29 июня день рождения. В этом году этому видному политическому деятелю исполняется 63 года. Несмотря на почтенный возраст, глава среднеазиатской республики не только успешно ведет государственные дела, но и имеет множество экзотических для политика увлечений. 5-tv.ru собрал самые любопытные из них.

Дрифтинг

Глава Туркмении очень неравнодушен к автомобилям, и отдает предпочтение он в основном гоночным моделям. Бердымухамедов увлекается автоспортом с юности, но и сейчас не чурается быстрой езды. Так, в ноябре 2017 года он устроил дрифтинг на BMW M3.

Оружие

Не меньшей страстью президента Туркменистана является и оружие. Причем умение с ним обращаться он использует в сугубо практических целях. В августе 2017 года политик личным примером показал главам силовых ведомств страны, как можно метко стрелять и метать кинжалы во врага во время учений. Видео было опубликовано в сети, где Бердымухамедов тут же сравнили с Рэмбо.

Рэп

Суровым мужчинам не чужды и тонкие материи искусства. Это Бердымухамедов доказал уже давно: политик очень любит музыку, сам сочиняет хиты, а иногда даже делает совместные записи со своим внуком. Любопытно, что президент выбрал ультрасовременный жанр для творчества: рэп.

Книги

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. У президента Туркмении помимо дара композитора и музыканта есть склонность к писательской деятельности. За свою жизнь он написал более 35 книг, последняя из них была посвящена чаю. Ранее темами для публикаций политик избирал ковры, лекарственные травы и коней.

Спорт

Среди видов спорта, которыми владеет Бердымухамедов, есть и баскетбол, и езда на велосипеде, на водном мотоцикле, и каратэ, и тхэквондо. Глава государства в равной степени отдает должное всем своим увлечением, а иногда даже любит делать занятный микс из них. Например, в ноябре 2017 года он устроил игру в баскетбол на велосипеде. В ходе игры он забрасывал трехочковые с первой попытки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как президент Туркмении зачитал рэп про коня и взорвал интернет.