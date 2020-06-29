«Я довольна собой!» Татьяна Буланова проголосовала по поправкам в Конституцию РФ

Татьяна Буланова рада, что исполнила свой гражданский долг и высказала свое мнение по поправкам в Конституцию России. В понедельник певица пришла в один из пунктов голосования в центре Санкт-Петербурга. Она призналась, что ее удивила необычная атмосфера на участке.

«Необычно интересно то, что при входе выдают перчатки, гель для рук… в масках все так… И, кстати здесь на удивление очень не людно, и нет очередей никаких, что радует», — поделилась артистка.

Она рассказала, что не сразу узнала, что проголосовать можно не только 1 июля, но и в заранее.

«Я решила выполнить свой гражданский долг. И я довольна собой! Что я нашла все-таки в себе силы и время прийти и проголосовать», - заявила Буланова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в среду, 1 июля, объявлен нерабочим. Первоначально голосование должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Кроме того, из соображений безопасности изменения внесли и в саму процедуру — высказывать свое мнение россияне могут всю неделю — с 25 июня.