«Я довольна собой!» Татьяна Буланова проголосовала по поправкам в Конституцию РФ

|
Светлана Александрова
11

Певицу удивила необычная атмосфера на избирательном участке.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @bulanova.official, 5-tv.ru

Татьяна Буланова рада, что исполнила свой гражданский долг и высказала свое мнение по поправкам в Конституцию России. В понедельник певица пришла в один из пунктов голосования в центре Санкт-Петербурга. Она призналась, что ее удивила необычная атмосфера на участке.

«Необычно интересно то, что при входе выдают перчатки, гель для рук… в масках все так… И, кстати здесь на удивление очень не людно, и нет очередей никаких, что радует», — поделилась артистка.

Она рассказала, что не сразу узнала, что проголосовать можно не только 1 июля, но и в заранее.

«Я решила выполнить свой гражданский долг. И я довольна собой! Что я нашла все-таки в себе силы и время прийти и проголосовать», - заявила Буланова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в среду, 1 июля, объявлен нерабочим. Первоначально голосование должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Кроме того, из соображений безопасности изменения внесли и в саму процедуру — высказывать свое мнение россияне могут всю неделю — с 25 июня.

Читайте также

+23° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
69.95
0.82 78.68
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
ТОП-5 самых безумных увлечений президента Туркменистана
19:47
«Я довольна собой!» Татьяна Буланова проголосовала по поправкам в Конституцию РФ
19:40
Что светит Волочковой за мат в адрес полицейского?
19:33
Видео: Моцарт и Сальери провели рэп-баттл в игре Minecraft
19:29
Мошенники обманули Сергея Бурунова на почти 300 тысяч рублей
19:23
Борьба за расовое равноправие в США докатилась до государственных символов

Сейчас читают

Видео: Волочкова обматерила полицейских в нижегородском селе Дивеево
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года
«Мафия»: Климова показала всю семью на преображенной даче

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок