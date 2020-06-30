Ульяновского волонтера. помогавшую в борьбе с COVID, несмотря на рак, посмертно наградили
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Фото, видео: Пресс-служба #МыВместе, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ульяновского волонтера Светланы Анурьевой орденом Пирогова «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией». Эта награда учреждена недавно и вручается за работу во время эпидемий, в условиях чрезвычайных ситуаций и военных действий.
Орден Светлане присудили посмертно. О том, что у нее рак четвертой степени, 19-летняя студентка медицинского колледжа узнала в начале мая, но не перестала помогать пожилым людям. До последнего дня Светлана развозила им продукты и медикаменты.
Отметить самоотверженность волонтера Владимира Путина попросили участники движения «Мы вместе». Награду получат родители девушки, а память о ней навсегда сохранят в ее колледже, который теперь носит имя Светланы Анурьевой.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в День России волонтерам акции «Мы вместе» вручили памятные медали.
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