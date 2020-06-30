Минобороны Израиля предложил отложить «сделку века»
Глава оборонного ведомства считает, что проведение опасно из-за коронавируса. Но только ли в этом причина?
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Mahmoud Issa, 5-tv.ru
Министр обороны Израиля предложил отложить реализацию так называемой «сделки века». По мнению Бенни Ганца, это опасно из-за распространения коронавируса.
Речь идет об установлении контроля над землями на Западном берегу реки Иордан, которые Палестина считает своими. Впрочем, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью журналистам дал понять, что мнение главы оборонного ведомства учитывать не собирается. А все планы по занятию земель Нетаньяху обсуждает непосредственно с партнерами из США.
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