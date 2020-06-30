Минобороны Израиля предложил отложить «сделку века»

Министр обороны Израиля предложил отложить реализацию так называемой «сделки века». По мнению Бенни Ганца, это опасно из-за распространения коронавируса.

Речь идет об установлении контроля над землями на Западном берегу реки Иордан, которые Палестина считает своими. Впрочем, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху в интервью журналистам дал понять, что мнение главы оборонного ведомства учитывать не собирается. А все планы по занятию земель Нетаньяху обсуждает непосредственно с партнерами из США.