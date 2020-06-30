На руднике в Якутии в шахте с 98 людьми загорелась погрузочная машина
В настоящий момент производится эвакуация людей.
Погрузочная машина загорелась в шахте на отметке минус 750 метров на руднике «Интернациональный» в Мирнинском районе Якутии. Как стало известно 5-tv.ru, в момент возгорания в шахте находилось 98 человек. Сейчас их эвакуируют.
На месте происшествия работают спасатели. Уровень газовоздушной смеси в норме. Информация об инциденте уточняется.
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