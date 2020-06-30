Путин обратится к россиянам накануне дня Общероссийского голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин выступит с прямым обращением к россиянам накануне дня голосования по поправкам в Конституцию страны, который состоится 1 июля.

«Да, действительно сегодня Владимир Владимирович обратится с телеобращением к россиянам. Будет это ориентировочно в промежутке ближе к 14:00», — подтвердил в ходе традиционного брифинга с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин утвердил 1 июля днем Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию еще 1 июня. По мнению российского лидера, этот день является оптимальным сразу по нескольким пунктам.

Во-первых, проведение голосования раньше может быть опасно из-за остающейся угрозы распространения COVID-19. Для обеспечения безопасности сотрудники избирательных комиссий обязаны подготовиться должным образом: провести дезинфекцию всех помещений, оборудовать их в соответствии с указаниями Роспотребнадзора, запастись антисептиками и одноразовыми принадлежностями, необходимыми для очного голосования.

Правила проведения голосования ЦИК разработал совместно с Роспотребнадзором. Глава первого Элла Памфилова подчеркивала, что пойти на избирательный участок будет безопаснее, чем сходить в магазин. Так, граждане практически не будут контактировать друг с другом, поскольку потоки приходящих и уходящих разведут. Кроме того, предусмотрено голосование на улице, где не может быть высокой концентрации вируса. Участникам голосования измеряют температуру, выдают защитные маски, перчатки, одноразовые ручки, проводят дезинфекцию рук. Все члены ИК прошли тестирование на COVID-19.

Выбирая максимально подходящую дату для голосования, нельзя было оставить без внимания и основные пункты российского законодательства. В частности, согласно нормам, с момента объявления даты голосования до его проведения должно пройти не менее 30 суток. Этого времени будет достаточно, чтобы все граждане России смогли заранее спланировать дела и определиться, где именно они смогут проголосовать: по месту жительства или по адресу прописки. Кроме того, за 30 дней каждый сможет еще раз разобраться в поправках, не отвлекаясь на ситуацию с пандемией.

Поступало предложение объединить день голосования с Парадом Победы, то есть провести оба мероприятия 24 июня, однако глава государства отметил, что парад — «святое дело», которое не должно быть связано с другим историческим событием. Поэтому «смешивать» парад и голосование нельзя.

По мнению Владимира Путина, ранее предложенные поправки в Конституции РФ важно внедрить как можно скорее, при том, что часть поправок так или иначе уже практически работают. Ведь сегодня мир находится в глубоком кризисе вследствие многих факторов. В том числе, серьезный урон нанесла пандемия COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поправки в Конституцию РФ уже поддержали 76% опрошенных избирателей. Такие данные предоставил ВЦИОМ.