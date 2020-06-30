В Петербурге задержали руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны
В нескольких регионах России проходит масштабная операция силовиков в рамках уголовного дела о взятках и создании преступного сообщества.
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Фото, видео: ТАСС / Алексей Майшев
Силовые ведомства проводят масштабную операцию в рамках уголовного дела в отношении руководителей 103 отдела Госстройнадзора (ГАСН) Минобороны. Как сообщают источники 5-tv.ru, в Петербурге задержаны руководитель подразделения Денис Монджиевский и его заместитель Николай Развозин. По имеющейся информации, их подозревают в организации преступного сообщества и получении взяток.
Следствие полагает, что фигуранты уголовного дела вместе со своими подчиненными вынуждали застройщиков давать им взятки для получения заключений ГАСН о соответствии построенных и отремонтированных ими объектов Минобороны госстандартам.
Обыски проходят в Петербурге, Ленинградской, Псковской областях, входящих в зону ответственности 103 отдела. В частности, в Северной столице силовики нагрянули в здание подразделения в Подъездном переулке. Следственные действия там проводят сотрудники СК при участии представителей управлений МВД и ФСБ по Западному военному округу.
Ранее 5-tv.ru писал, что арестованному начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение.
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