В Петербурге задержали руководителей отдела Госстройнадзора Минобороны

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Валентин Черников
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В нескольких регионах России проходит масштабная операция силовиков в рамках уголовного дела о взятках и создании преступного сообщества.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Майшев

Силовые ведомства проводят масштабную операцию в рамках уголовного дела в отношении руководителей 103 отдела Госстройнадзора (ГАСН) Минобороны. Как сообщают источники 5-tv.ru, в Петербурге задержаны руководитель подразделения Денис Монджиевский и его заместитель Николай Развозин. По имеющейся информации, их подозревают в организации преступного сообщества и получении взяток.

Следствие полагает, что фигуранты уголовного дела вместе со своими подчиненными вынуждали застройщиков давать им взятки для получения заключений ГАСН о соответствии построенных и отремонтированных ими объектов Минобороны госстандартам.

Обыски проходят в Петербурге, Ленинградской, Псковской областях, входящих в зону ответственности 103 отдела. В частности, в Северной столице силовики нагрянули в здание подразделения в Подъездном переулке. Следственные действия там проводят сотрудники СК при участии представителей управлений МВД и ФСБ по Западному военному округу.

Ранее 5-tv.ru писал, что арестованному начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение.

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