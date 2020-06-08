Арестованному начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» («НТЭК») Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, расследование по факту разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске продолжается.

В этих целях была специально создана группа из 17 наиболее опытных следователей, а также криминалистов, отметила она. Место происшествия было осмотрено с применением квадрокоптера и иной специальной техники, взяты образцы строительных материалов с разрушенного основания хранилища, а также почвы и воды.

В офисах «НТЭК» и подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара, проведены обыски, изъята документация, аудиозаписи переговоров и электронные донесения.

Допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы разлива солярки, работники администрации города Норильска, управления МЧС Красноярского края, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора.

Петренко добавила, что продолжается работа по установлению других лиц, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия.

Кроме того, проверяется своевременность и достаточность принятых уполномоченными органами мер по ликвидации последствий аварии.

Всего СКР возбудил четыре уголовных дела по факту утечки топлива с ТЭЦ в Норильске. Речь идет о статьях «халатность», «порча земли», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнение вод».