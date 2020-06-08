Арестованному начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

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Сергей Зеленский
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Допрошено более 150 свидетелей, в том числе коллеги Вячеслава Старостина, очевидцы разлива топлива, местные чиновники.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; СК РФ

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» («НТЭК») Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, расследование по факту разлива 20 тысяч тонн дизельного топлива в Норильске продолжается.

В этих целях была специально создана группа из 17 наиболее опытных следователей, а также криминалистов, отметила она. Место происшествия было осмотрено с применением квадрокоптера и иной специальной техники, взяты образцы строительных материалов с разрушенного основания хранилища, а также почвы и воды.

В офисах «НТЭК» и подрядных организациях, выполнявших в 2019 году ремонтные работы резервуара, проведены обыски, изъята документация, аудиозаписи переговоров и электронные донесения.

Допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы разлива солярки, работники администрации города Норильска, управления МЧС Красноярского края, должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора.

Петренко добавила, что продолжается работа по установлению других лиц, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия.

Кроме того, проверяется своевременность и достаточность принятых уполномоченными органами мер по ликвидации последствий аварии.

Всего СКР возбудил четыре уголовных дела по факту утечки топлива с ТЭЦ в Норильске. Речь идет о статьях «халатность», «порча земли», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «загрязнение вод».

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила три сотни квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан, а затем в Амбарную.

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Арестованному начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

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