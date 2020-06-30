Открытие границы с Турцией с 15 июля все еще под вопросом

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Алиса Старжевская
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Глава Минтранса допустил скорое возобновление авиасообщения между странами.

Открытие границы с Турцией с 15 июля все еще под вопросом

Фото: www.globallookpress.com © Rupert Oberhäuser

Министр транспорта Евгений Дитрих изучает возможность частичного возвращения международного сообщения. Начать могут с Турции и СНГ, сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение Москве было сделано Анкарой, которая надеется помочь туристической отрасли и готова принимать россиян уже с середины июля. Однако власти РФ пока не готовы дать четкий ответ.

Министр транспорта отметил, что открыть авиасообщение стоит с ближайшего зарубежья — стран СНГ. Но в Росавиации настаивают на возобновлении полетов в другие государства, где эпидемиологическая обстановка уже улучшилась. В первую очередь, речь идет о Европе. Письмо с предложением Росавиации было направлено в Роспотребнадзор и вице-премьеру Татьяне Голиковой несколько дней назад.

Дитрих заявил, что не стоит недооценивать для полетов международный уровень стран СНГ, но окончательное решение будет принято оперативным штабом.

Ранее Сергей Лавров ответил на часто задаваемые вопросы россиян о возобновлении международного авиасообщения.

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Открытие границы с Турцией с 15 июля все еще под вопросом

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