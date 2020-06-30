Пятый день число случаев COVID-19 в России не превышает семи тысяч

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В оперативном штабе отмечают, что суточный рост замедлился до одного процента.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Суточный рост числа инфицированных коронавирусом в России замедлился до одного процента. Об этом сообщили в оперативном штабе. Кроме того, уже пятый день подряд количество новых случаев по всей стране не превышает семи тысяч. За сутки из больниц выписано более девяти тысяч россиян.

Всего выздоровели почти 413 тысяч человек. Число тестов на COVID-19, проведенных в России, превысило 19 с половиной миллионов.

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