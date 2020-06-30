Брэд Питт впервые за четыре года приехал в гости к Анджелине Джоли

|
Валентин Черников
67

Поклонники надеются на возобновление хороших отношений между бывшими супругами.

Брэд Питт впервые за четыре года приехал в гости к Анджелине Джоли

Фото: www.globallookpress.com © Vickie Flores

Бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли продлился вдвое дольше их официального двухлетнего брака. Все это время с 2016 года Питт не посещал дом бывшей жены и шестерых детей. Притом, что голливудские звезды живут в Лос-Анджелесе в пяти минутах езды друг от друга. Как сообщает Daily Mail, долгожданная встреча произошла лишь сейчас.

По сообщениям инсайдеров издания, Питт приехал в особняк Джоли днем. Встреча экс-супругов продлилась два часа, после чего актер спешно вышел, сел на свой роскошный мотоцикл и умчал восвояси. На фотографиях папарацци уезжавший Питт выглядел спокойным.

Из этого поклонники делают вывод, что встреча прошла в нормальной обстановке, без скандалов. Это дало фанатам надежду если не на воссоединение семьи, то хотя бы на установление между голливудскими звездами хороших отношений. Хотя Питт и Джоли официально развелись, они продолжают выяснять отношения в суде и никак не могут решить спорные моменты по поводу опеки над детьми. По слухам, обсуждение этого вопроса в спокойной обстановке стало целью визита Брэда к Анджелине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.44
0.49 78.99
0.31
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

21:39
Сквоттеры начали активно захватывать дома в Европе
21:27
Пятый день число случаев COVID-19 в России не превышает семи тысяч
21:15
Регина Тодоренко поделилась своими переживаниями по поводу разлуки с семьей
21:14
«Мечтала об автографе» — получившая через ветерана записку от Путина волонтер
21:03
Как изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля и от чего они зависят — интервью эксперта
20:51
В Финляндии одобрили проект новой дороги через русско-финскую границу

Сейчас читают

«Разнес в пух и прах»: Соседов жестко высказался о «бедной» Ротару
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака
Запаситесь терпением: астрологический прогноз на июль 2020 года

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок