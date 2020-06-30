Брэд Питт впервые за четыре года приехал в гости к Анджелине Джоли

Бракоразводный процесс Брэда Питта и Анджелины Джоли продлился вдвое дольше их официального двухлетнего брака. Все это время с 2016 года Питт не посещал дом бывшей жены и шестерых детей. Притом, что голливудские звезды живут в Лос-Анджелесе в пяти минутах езды друг от друга. Как сообщает Daily Mail, долгожданная встреча произошла лишь сейчас.

По сообщениям инсайдеров издания, Питт приехал в особняк Джоли днем. Встреча экс-супругов продлилась два часа, после чего актер спешно вышел, сел на свой роскошный мотоцикл и умчал восвояси. На фотографиях папарацци уезжавший Питт выглядел спокойным.

Из этого поклонники делают вывод, что встреча прошла в нормальной обстановке, без скандалов. Это дало фанатам надежду если не на воссоединение семьи, то хотя бы на установление между голливудскими звездами хороших отношений. Хотя Питт и Джоли официально развелись, они продолжают выяснять отношения в суде и никак не могут решить спорные моменты по поводу опеки над детьми. По слухам, обсуждение этого вопроса в спокойной обстановке стало целью визита Брэда к Анджелине.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.