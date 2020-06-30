Видео: На открытии Ржевского мемориала Путин передал записку одному из ветеранов
Бывший разведчик-наблюдатель и участник боевых действий на Дальнем Востоке во время Великой отечественной подошел главе государства перед его поздравительной речью.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alexey Filippov/Kremlin Pool, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин на открытии Ржевского мемориала передал записку одному из ветеранов, которые присутствовали на мероприятии.
Полковник милиции в отставке Николай Макарович Черных подошел к главе государства перед его выступлением с поздравительной речью. Пока бывший разведчик и участник боев на Дальнем Востоке во время Великой Отечественной что-то рассказывал, Владимир Путин что-то написал на листке бумаги и передал его ветерану.
Содержание записки пока неизвестно.
По информации сайта KP.RU, Николай Макарович Черных в годы войны он был разведчиком-наблюдателем 271 артиллерийского полка 103 стрелковой дивизии, принимал участие в боевых действиях на Дальнем Востоке. Имеет 30 наград, в том числе орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», медаль «За победу над Японией». До 1973 года Сергей Николаевич служил в 501 конвойном подразделении внутренних войск.
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