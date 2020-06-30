ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Российской Премьер-Лиги

Матч Российской Премьер-Лиги между двумя московскими футбольными клубами ЦСКА и «Спартак» прошел в столице. Игра на стадионе «ВЭБ-Арена» завершилась со счетом 2:0 в пользу «армейцев».

Дерби ЦСКА — «Спартак» стало одним из самых долгожданных для футбольных фанатов. На поле встретились две сильные команды, противостояния которых всегда были зрелищными и напряженными. ЦСКА в 24 матчах чемпионата России набрал 37 очков и шел на пятом месте. «Спартак» до начала игры с 32 очками занимал шестую позицию в турнирной таблице.

С самого начала матча футболисты обеих команд начали вести активную игру. Счет в первом тайме открыл ЦСКА. На 27 минуте мяч в ворота противников забросил полузащитник Никола Влашич. Футболисты «Спартака» во втором тайме пытались отыграться, однако армейцы им не позволили это сделать. В дополнительное время Влашич оформил дубль.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогнозы спортивного обозревателя на матч ЦСКА — «Спартак».