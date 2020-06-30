ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Российской Премьер-Лиги

|
Карина Бернтгольц
43

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «армейцев».

ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Российской Премьер-Лиги

Фото: Instagram @ksentyurina

Матч Российской Премьер-Лиги между двумя московскими футбольными клубами ЦСКА и «Спартак» прошел в столице. Игра на стадионе «ВЭБ-Арена» завершилась со счетом 2:0 в пользу «армейцев».

Дерби ЦСКА — «Спартак» стало одним из самых долгожданных для футбольных фанатов. На поле встретились две сильные команды, противостояния которых всегда были зрелищными и напряженными. ЦСКА в 24 матчах чемпионата России набрал 37 очков и шел на пятом месте. «Спартак» до начала игры с 32 очками занимал шестую позицию в турнирной таблице.

С самого начала матча футболисты обеих команд начали вести активную игру. Счет в первом тайме открыл ЦСКА. На 27 минуте мяч в ворота противников забросил полузащитник Никола Влашич. Футболисты «Спартака» во втором тайме пытались отыграться, однако армейцы им не позволили это сделать. В дополнительное время Влашич оформил дубль. 

Ранее 5-tv.ru публиковал прогнозы спортивного обозревателя на матч ЦСКА — «Спартак».

Читайте также

+16° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
70.44
0.49 78.99
0.31
Лунный календарь на июль: Что можно и нельзя делать

Последние новости

23:16
Видео пожара на складе рядом с газовой котельной в Москве
23:09
В полыхающем Доме культуры в Гусь-Хрустальном произошло обрушение кровли — видео
23:03
Сын покойной Ирины Цывиной рассказал о нападении на него
22:47
«Великолепная пятерка!» — Джиган показал трогательное фото со всеми детьми
22:40
Дом культуры полыхает в Гусь-Хрустальном — видео
22:27
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче Российской Премьер-Лиги

Сейчас читают

«Мечтала об автографе» — получившая через ветерана записку от Путина волонтер
«Вот что значит — гены»: Лиза Галкина покорила сеть новаторским чтением стихов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок