Скандально известная балерина Анастасия Волочкова записала видеообращение, в котором подробно рассказала об инциденте с полицией в нижегородском селе Дивеево.

По словам звезды, она тщательно готовилась к дальнему путешествию и даже не подозревала, что в этом поселении все еще действуют ограничительные меры, тогда как в большинстве регионов России они давно отменены.

«У меня нет слов. Святым духом я должна была узнать, что село закрыл губернатор? Хотя бы повесили где-нибудь табличку! На дверях монастыря ее не было. Люди ходили, молились, служба шла. Все открыто, все замки, все двери. Ну, пусть это будет самым большим преступлением в жизни… помолиться…» — заявила раздосадованная артистка.

Instagram @volochkova_art

Волочкова уточнила, что перед заездом в Дивеево посетила город Муром, монастырь в котором тоже был открыт и «никто не запрещал молиться». В закрытое на карантин поселение звезда попала так же — беспрепятственно. По ее уверению, служба в храме длилась несколько часов и при этом присутствовала масса народу.

«В храме было много прихожан и паломников, приехавших из разных городов! Мы пообщались со многими из них. После мы отправились на святой источник, где так же было много людей», — отметила балерина.

Instagram @volochkova_art

Далее Анастасия направилась в местный магазин, где у нее и завязалась дружеская беседа с человеком, в чьем доме позже ее застали полицейские.

«Помимо продавцов и покупателей, с которыми я любезно фотографировалась, появился и хозяин магазина. Он сказал, что купил тандыр, но ни разу его не разжигал. И пригласил на обед на следующий день домой, во дворике посидеть», — уточнила Волочкова.

Instagram @volochkova_art

На следующий день Анастасия вновь немного помолилась в храме, а затем, перед отъездом, заглянула в гости к хозяину продуктовой лавки, где ее и настиг наряд полиции.

«Не прошло и 20 минут, как в этот дом ворвались пятеро полицейских и начали составлять какой-то протокол. Я его и подписывать не стала. <…> Как такое может быть?! Село закрыто, а монастыри и храмы открыты! Службы-то идут!!!» — недоумевала звезда.

А в заключение добавила, что считает правоохранителей «подлецами», поскольку во время беседы с Волочковой те вели видеосъемку, которая позже оказалась не прикрепленной к протоколу, а на YouTube.

«Ну не низость ли это и подлость?!» — заключила Волочкова.

Впрочем, такие оправдательные речи вряд ли помогут известной балерине избежать наказания за нецензурную брань в адрес полицейских. Как стало известно ранее, суд по административному правонарушению в отношении балерины Анастасии Волочковой и ее спутника состоится в поселке Воскресенск Нижегородской области уже 3 июля.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры диалога Анастасии Волочковой с правоохранителями из Дивеево.