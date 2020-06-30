Видео: SpaceX запустила спутник с обновленной системой GPS на орбиту

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Алина Потёмкина
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Видео запуска ракеты-носителя транслировалось на сайте компании.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /SpaceX, spacex.com

Компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Аппарат оснащен навигационным спутником GPS третьего поколения. Он предназначен для нужд американских космических сил на орбите. Трансляцию запуска вели на сайте компании.

Это уже третья ракета-носитель, которая станет очередным элементом в орбитальной группировке, состоящей из 32 спутников. Аппараты, запускаемые SpaceX, постепенно заменят устаревшие спутники, которые обеспечивают сигнал GPS по всему миру.

Ранее запуск ракеты-носителя неоднократно откладывался. Его планировали еще в апреле, но тогда преградой стала пандемия коронавируса.

Как сообщал 5-tv.ru, в конце мая Илон Маск запустил корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту, тот успешно совершил стыковку к МКС. SpaceX стала первой частной компанией в США, совершившей подобный запуск.

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