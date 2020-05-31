Crew Dragon с австронавтами на борту пристыковался к МКС

|
Василий Заика
52

По словам Илона Маска, эта миссия явила собой первый шаг на пути к становлению людей как межпланетной цивилизации.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Joel Kowsky

Корабль Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту совершил автоматическую стыковку к МКС. Об этом сообщили в НАСА.

Сближение с Международной космической станцией началось около двух часов до стыковки. Это произошло с опережением графика в 10.16 по времени Восточного побережья США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корабль был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9, а Илон Маск призвал человечество гордиться этим запуском.

Изобретатель добавил, что миссия явила собой первый шаг на пути к становлению людей как межпланетной цивилизации.

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отразится на России запуск Crew Dragon компании SpaceX.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
70.75
-0.35 78.55
0.29
Козни Луны и летнее солнцестояние: что ждет знаки зодиака в июне

Последние новости

18:00
«Батут работает!» — Илон Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности
17:46
«Они все про хайп»: Пригожин так и не получил гумпомощь в виде «Доширака»
17:24
Crew Dragon с австронавтами на борту пристыковался к МКС
17:17
«Пусть сдохнут»: львовский телеведущий высказался за «глухую» блокаду Крыма
17:02
Видео: «перепевший» хит «Трава у дома» Илон Маск взорвал YouTube
16:49
Почему Трамп решил пригласить Россию на саммит G7 — мнение политолога

Сейчас читают

Козни Луны и летнее солнцестояние: что ждет знаки зодиака в июне
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок