Crew Dragon с австронавтами на борту пристыковался к МКС
По словам Илона Маска, эта миссия явила собой первый шаг на пути к становлению людей как межпланетной цивилизации.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Joel Kowsky
Корабль Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту совершил автоматическую стыковку к МКС. Об этом сообщили в НАСА.
Сближение с Международной космической станцией началось около двух часов до стыковки. Это произошло с опережением графика в 10.16 по времени Восточного побережья США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корабль был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9, а Илон Маск призвал человечество гордиться этим запуском.
Изобретатель добавил, что миссия явила собой первый шаг на пути к становлению людей как межпланетной цивилизации.
Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отразится на России запуск Crew Dragon компании SpaceX.
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