Crew Dragon с австронавтами на борту пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с астронавтами Бобом Бенкеном и Дагом Херли на борту совершил автоматическую стыковку к МКС. Об этом сообщили в НАСА.

Сближение с Международной космической станцией началось около двух часов до стыковки. Это произошло с опережением графика в 10.16 по времени Восточного побережья США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что корабль был доставлен на орбиту ракетой Falcon 9, а Илон Маск призвал человечество гордиться этим запуском.

Изобретатель добавил, что миссия явила собой первый шаг на пути к становлению людей как межпланетной цивилизации.

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отразится на России запуск Crew Dragon компании SpaceX.