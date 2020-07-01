🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Мир от вас требует принимать слишком много решений одновременно. Вы устали, а значит, пора выдохнуть и взглянуть на ситуацию глазами йога. Если вам по душе медитации, они помогут сделать эту передышку. Если нет, найдите свой способ набраться сил и мудрости.

Перемены прекрасны тем, что приходят к нам постоянно. Для вас, Близнецы, настало время меняться самостоятельно. Вы уже морально готовы сделать шаг, но все еще медлите. Не бойтесь, Вселенная на вашей стороне. Будьте мужественны, и все получится.

Вы достигли успеха и почиваете на лаврах. Но разве это все, чего вы желаете? Пора ставить новые цели и идти к ним решительно. Не бойтесь черной работы, иногда для высоких достижений не мешает сойти с небес на землю.

Вас не совсем устраивают отношения с близким человеком. Вспомните, как часто вам в последнее время приходилось слышать от него отказы? Задумайтесь о том, на чем строятся ваши взаимоотношения. Расставьте приоритеты и не бойтесь заявить о себе. Возможно, вы достойны большего внимания, чем то, что вам уделяют.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 июля, растущая Луна в Скорпионе благотворно влияет на сферу эмоций. Львам стоит выплакаться, а Водолеям сделать признание в любви.

♌ Лев

Слезы не красят ни мужчин, ни женщин. Но иногда они помогают очиститься от наболевшего, от лишних негативных эмоций. Не бойтесь показаться слабым, Лео. Ваши слезы никто не увидит, зато взамен им придут мудрость и понимание, как жить дальше.

Космический совет: позвольте себе выразить боль через слезы.

♍ Дева

Вам очень хочется флиртовать, но в реальной жизни не с кем. Задумайтесь, общение с кем из представителей противоположного пола вас радовало в последний раз? Напишите этому человеку, вероятно, что он ответит вам взаимностью. А думать о том, куда приведет вас эта история, будете завтра.

Космический совет: не отказывайте себе в легком флирте.

♎ Весы

Общество постоянно требует от вас какого-то соответствия. А чего хотите вы? Не стоит бояться ставить под сомнение убеждения, которые вам навязывают. Заявите о собственных мыслях, и вы найдете соратников. Будет полезна встреча со старым другом.

Космический совет: устройте встречу со старым другом.

♏ Скорпион

Когда в последний раз вы заваривали себе чашку вкусного чая, сворачивались калачиком с любимой книгой или молча смотрели на закат? Не забывайте в этом цейтноте о себе. Вам нужно отдохнуть, побыть наедине с собой. Ведь скучать по себе тоже иногда приятно, не так ли?

Космический совет: замедлите бег и отдохните в одиночестве.

♐ Стрелец

Каждый день вы надеваете маску, чтобы не пугать окружающих тьмой, что у вас на душе. Нельзя прятать лицо вечно, Стрелец. Найдите в себе силы открыть свои мысли и чувства тем, кто вас поймет. Таких людей гораздо больше, чем вы думаете. Позвольте себе выплеснуть ваш хаос на близких, они за вас волнуются.

Космический совет: позвольте себе быть искренними.

♑ Козерог

Проблема в том, что вы иногда забываете, насколько вы сильны. Может ли ваша заниженная самооценка быть причиной того, что вы не можете постоять за себя и спросить, чего вы заслуживаете? Будьте увереннее, Козерог! Расскажите о ваших проблемах близкому человеку, он сможет вас настроить на нужный лад.

Космический совет: вы нуждаетесь в повышении самооценки.

♒ Водолей

Вы полны любви. К конкретному ли человеку, или ко всему миру — не имеет значения! Время выразить свои чувства. Не бойтесь, любовь всегда находит ответ, просто не всегда именно такой, как мы ждем. Но ваши чувства искренни, поэтому не надо волноваться и строить иллюзии. Просто откройтесь!

Космический совет: откройте свою любовь.

♊ Рыбы

Вас терзают ошибки прошлого. Но были ли они ошибками? Пересмотрите свои действия в тот момент, который вас беспокоит, а еще лучше перескажите психоаналитику. Это поможет вам понять, что нужно изменить в настоящем, чтобы освободиться от векового цикла и повторения былого.

Космический совет: пришло время двигаться вперед, а не назад.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля.