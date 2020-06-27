Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 июня по 5 июля

Неделя с 29 июня по 5 июля в целом будет благоприятной. Особенно это время подойдет для налаживания личных отношений и их перехода на более серьезный уровень. Многих порадуют неожиданные интеллектуальные находки, хотя и не обойдется без ложки дегтя: радость омрачат кратковременные вспышки раздражительности.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, в котором рассказал, кому из знаков зодиака следует быть осторожным, а кому можно дать волю эмоциям.

Овен — гороскоп на неделю

Непростая неделя выдастся у Овнов. Вам предстоит принимать решения, но вы будете колебаться. Рассеянность и вспыльчивость не позволят наладить некоторые дела, отношения с окружающими будут негладкими.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам повезет больше, неделя будет позитивной. Вы будете с легкостью решать текущие задачи, а точность и гибкость мышления позволят справиться даже с тем, чего вы не ожидали.

Близнецы — гороскоп на неделю

Всплеск спонтанной активности ожидает Близнецов. Не стоит этого бояться, в вас будет просыпаться необычная энергия, приносящая вдохновение. Также возможно продолжение любовной темы.

Рак — гороскоп на неделю

Насыщенной станет неделя для Раков. Период вдумчивости и сосредоточенности дополнится глубокой осознанностью. Накануне дня рождения имеет смысл подвести итоги прошлого года и настроится на предстоящий. Время благоприятствует этому.

Лев — гороскоп на неделю

Не слишком сопутствует удача на этой неделе Львам. Периоды избыточного тщеславия могут сменяться упадком сил. В основном это будут краткие промежутки времени. В остальном неделя — нейтральная.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев это будет позитивный период. Ощущение собранности, сосредоточенности, контроль над происходящим будут сопутствовать вам. Дела идут по плану, а на душе спокойно и легко.

Весы — гороскоп на неделю

Весы ждет напряжение. Будет непросто избежать конфликтов в отношениях или затаенных обид. Не все удается разрешить с помощью общения и переговоров. Способность найти компромиссное решение будет даваться вам с трудом.

Скорпион — гороскоп на неделю

К Скорпионам Фортуна будет благосклонна. Особая собранность и контроль сопутствуют вам в делах. Вы будете ясно мыслить, принимать точные решения и успешно исполнять их. В целом на предстоящей неделе можно рассчитывать сделать больше, чем обычно.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов ожидает небольшая передышка в сфере личных отношений и общения с окружением. Предстоящая неделя пройдет относительно спокойно, если только не дадут о себе знать сделанные ранее ошибки.

Козерог — гороскоп на неделю

Напряжение будет сопровождать всю неделю Козерогов. Вы почувствуете внутренний разлад и можете принять ошибочные решения. Также возможно чье-то противодействие и ожесточенное несогласие с вашими идеями.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев ждут вдохновение и тяга к красоте. Это прекрасное время для творчества, однако, он будет слабее выражен, чем неделей ранее. В ближайшие семь дней возможны краткие периоды упадка сил или ухудшения настроения.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя будет благоприятной. Вас будет радовать ощущение внутренней уверенности, собранности и необычной ясности. Вам легче, чем обычно, удастся мыслить и принимать решения. И все будет складываться как бы само собой.

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