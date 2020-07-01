Пышногрудая Чехова в купальнике порассуждала о бесконечности Вселенной

Анфиса Чехова решила одновременно блеснуть перед поклонниками и стройными ногами, и интеллектом. В Instagram звезда выложила фото, на котором лежит, задрав ноги вверх, а сопроводила его изречением великого физика. Цитату она решила дополнить продолжением собственного сочинения.

«“В мире две вещи бесконечны: Вселенная и человеческая глупость». Альберт Эйнштейн. «Но Вселенную хочется постигать, а глупость избегать». Анфиса Чехова», — написала ведущая.

Instagram @achekhova

Поклонники пустились в философские размышления в комментариях. Правда, среди фанатов нашлись и скептики, которые указали Чеховой на незнание знаменитой фразы целиком.

«У этой фразы есть продолжение: «Насчет Вселенной я не уверен. Альберт Эйнштейн”»

«Человек, истинно познавший уроки Вселенной, не допустит ни ошибки, ни глупости!»

«Человек постигает Вселенную в очень раннем детстве, а потом в течение жизни сталкивается с бесконечной глупостью», — размышляли фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анфиса Чехова устроила фотосессию с рогоносцем.