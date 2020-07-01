Сотрудники избиркома идут на подвиги ради российских граждан
Чтобы проголосовать могли все россияне, работникам избирательных комиссий приходится отправляться даже в самые отдаленные уголки страны.
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Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир, 5-tv.ru
Свою гражданскую позицию по вопросу внесения изменений в Конституцию в эти дни выражают жители самых отдаленных уголков страны. Чтобы добраться до некоторых россиян, сотрудникам избирательных комиссий приходится порой совершать настоящие подвиги.
Так, в Карелии ради единственного жителя деревни сотруднице избиркома пришлось переползать реку по хлипкому навесному мосту. Ее напарница оказалась храбрее - она пронесла через реку урну и бюллетень для голосования. И все ради того, чтобы учесть мнение каждого.
Туда, где представители избиркома физически не могут доехать, на помощь приходят военные. Так к жителям островов в акватории Финского залива спецалистов и бюллетени для голосования доставили с помощью вертолета.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стартовал главный день голосования по поправкам в Конституцию.
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