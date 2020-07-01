Сотрудники избиркома идут на подвиги ради российских граждан

Свою гражданскую позицию по вопросу внесения изменений в Конституцию в эти дни выражают жители самых отдаленных уголков страны. Чтобы добраться до некоторых россиян, сотрудникам избирательных комиссий приходится порой совершать настоящие подвиги.

Так, в Карелии ради единственного жителя деревни сотруднице избиркома пришлось переползать реку по хлипкому навесному мосту. Ее напарница оказалась храбрее - она пронесла через реку урну и бюллетень для голосования. И все ради того, чтобы учесть мнение каждого.

Туда, где представители избиркома физически не могут доехать, на помощь приходят военные. Так к жителям островов в акватории Финского залива спецалистов и бюллетени для голосования доставили с помощью вертолета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стартовал главный день голосования по поправкам в Конституцию.