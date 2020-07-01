Стартовал главный день голосования по поправкам в Конституцию
В российских городах открылись избирательные участки, в которых можно выразить свое по поводу готовящихся изменений в основной закон страны.
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Фото, видео: ТАСС / Терещенко Михаил, 5-tv.ru
Сегодня — основной день, когда россияне могут высказать свое мнение по изменениям в Конституцию. Первыми проголосовали жители Дальнего Востока, Чукотки, Приморья и Хабаровского края и ряда других регионов. В эти минуты открываются избирательные участки в Западной Сибири.
По данным Центризбиркома, за первые шесть дней общероссийского голосования явка составила больше 45%. По мнению экспертов, для лета цифра рекордная. И объясняют этот показатель тем, что людям небезразлично будущее страны, ведь поправки касаются основных сфер жизни.
Нынешнее голосование отличается не только тем, что идет несколько дней. Из-за пандемии меры безопасности действительно беспрецедентные. Сотрудники участковых комиссий проходят обязательное тестирование на коронавирус. Тем, кто приходит голосовать, на входе измеряют температуру, выдают маски, перчатки и одноразовые ручки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про выявление фейков в голосовании по поправкам.
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