Российские ученые снимут панораму Венеры и видео посадки на ее поверхность

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Валентин Черников
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Институт космических исследований готовит автоматическую станцию для отправки на планету.

Российские ученые снимут панораму Венеры и видео посадки на ее поверхность

Фото: www.globallookpress.com

Отдел оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН планирует установку на автоматическую станцию «Венера-Д» камер, которые снимут панораму поверхности и видео посадки на нее. Об этом в беседе с ТАСС рассказал завотделом Роман Бессонов.

По словам ученого, эта телесистема будет отличаться от лунной. Система СТС-Л для «Луны-25» включает четыре обзорных камеры для съемки панорамы и две пары стереокамер. Для защиты от высокой температуры и давления на поверхности Венеры камеры установят внутри станции. Объектив разделят на переднюю и заднюю части.

С 2013 года образовалась объединенная группа по изучению Венеры учеными России и США. В марте ее соруководитель в рамках проекта «Венера-Д» Людмила Засова заявила, что запуск российско-американского межпланетного аппарата на планету возможен не ранее 2027 года.

Научный руководитель ИКИ Лев Зеленый сообщил в мае, что Россия отправит на Венеру по меньшей мере три научных аппарата. Исследования планеты имеют значение как с точки зрения предупреждения вероятной парниковой катастрофы на Земле, так и в рамках поиска следов внеземной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, как увидеть Сатурн, Юпитер и Марс без телескопа во время июльского парада планет.

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