Парад планет 2020: как увидеть Сатурн, Юпитер и Марс без телескопа

Обители Земли смогут наблюдать парад планет почти весь июль. Об этом рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Однако, по словам астронома, увидеть это явление полностью невозможно.

Невооруженному взгляду станут доступны Сатурн, Юпитер и Марс. Их можно будет увидеть ночью с 4 июля. К середине месяца до 20-х чисел видимость Сатурна и Юпитера улучшится, потому что они войдут в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет, уточнила ученый. Венера же будет видна только утром.

Меркурий, Уран и Нептун наблюдать не придется. Меркурий находится в нижнем соединении, то есть рядом с Солнцем и затмевается им. А Уран и Нептун не видны без телескопа.

По словам астронома, не стоит рассчитывать, что планеты выстроятся в один ряд и станут видны с балкона. Такую картину человек мог бы наблюдать, удалившись от Солнечной системы на несколько миллиардов километров. Кроме того, планеты на небе движутся медленно и образуют парад постепенно в отличие от солнечного или лунного затмений, которые происходят в точное время.

Вопреки распространенным убеждениям парад планет не окажет влияния на Землю и ее жителей, добавила ученый. Это явление — лишь регулярная повторяемость конфигурации космических объектов.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученый оценил последствия вспышки на Солнце.