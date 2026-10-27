Птицы боятся женщин больше мужчин: какую закономерность нашли ученые

People and Nature: птицы боятся женщин больше мужчин

Городские птицы в пяти европейских странах улетали при приближении женщин чаще, чем при приближении мужчин. Такую закономерность выявила международная исследовательская группа, результаты работы которой опубликованы в журнале People and Nature.

Ученые провели 2701 наблюдение в Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. В городских парках и других зеленых зонах участники подходили к птицам, а исследователи фиксировали дистанцию, на которой те взлетали.

Разница проявилась у 37 видов

Закономерность обнаружили у всех 37 изученных видов. Среди них — большие синицы, домовые воробьи, дрозды, осторожные сороки и голуби, которые обычно позволяют людям подходить ближе.

Чтобы уменьшить влияние очевидных внешних различий, для эксперимента подбирали мужчин и женщин одинакового роста и в одинаковой одежде.

Соавтор работы, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Блюмштейн отметил, что сравнительный анализ подтвердил закономерность для разных городов и видов. Однако убедительного объяснения у команды пока нет.

На какие сигналы могут реагировать птицы

Исследователи допускают, что значение имеют особенности походки, формы тела или химические сигналы. Пока это лишь гипотезы: работа не установила, что именно заставляло птиц раньше покидать место при приближении женщин.

По мнению Янины Бенедетти из Чешского университета естественных наук в Праге, следующие эксперименты должны проверять отдельные факторы — движения, запахи и физические особенности человека. Это поможет выяснить, какие конкретно сигналы распознают животные.

Почему результат важен для других исследований

Бенедетти обратила внимание на распространенное предположение, что присутствие человека-наблюдателя одинаково влияет на поведение животных. Полученные результаты показывают, что для городских птиц это может быть не так.

Авторы подчеркивают предварительный характер выводов. Дополнительные исследования должны установить, сохраняется ли различие в других условиях и популяциях. Пока работа выявила разницу в реакции, но не объяснила ее причину.

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