Опубликовано видео полицейской погони за пьяным лихачом на кабриолете в Уфе

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Максим Чугункин
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Водитель долго уходил от машин ГИБДД, но не вписался в поворот и врезался в столб.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, ГИБДД РБ

Вечером 29 июня в центре Уфы развернулась длительная погоня за пьяным водителем, в которой участвовало сразу три экипажа дорожной полиции. Видео опубликовало местное управление ГИБДД.

Как уточняет Ufa1.ru, внимание служб привлек кабриолет, пролетавший по улицам со скоростью до 150 километров в час. С помощью громкоговорителей мужчину многократно призывали одуматься и остановиться, так как по его маневрам было понятно — закончится все страшной аварией.

«Остановись, дурень, разобьешься», — говорили ему сотрудники ГИБДД.

Но водитель не унимался, пока все не закончилось встречей со столбом у Дворца Орджоникидзе в микрорайоне Черниковка. Там кабриолет не вошел в поворот и столкнулся с препятствием.

После задержания выяснилось, что за рулем находился 36-летний местный житель. В конце видео показано, как он сдавал тест на алкоголь — алкотестер показал 0,64 мг/литр, то есть около одного промилле.

За вождение в пьяном виде и многочисленные ДТП, которые он устроил в процессе погони, уфимцу грозят лишение прав, штрафы и административный арест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о политическом заявлении Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы.

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