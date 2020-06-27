«Политическое» заявление Ефремова: актер обратился к публике через адвоката

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Ирина Дряхлова
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Актер Михаил Ефремов опроверг слухи о влиянии политики на ход его дела.

«Политическое» заявление Ефремова: актер обратился к публике через адвоката

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев передал слова своего клиента. Актер прокомментировал слухи, что в его деле есть место политики, сообщает MK.RU.

«Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили», — рассказал адвокат Эльман Пашаев.

Адвокат встречался с Ефремовым 26 июня, накануне появилась информация, что актер перенес сердечный приступ. Пашаев рассказал своему подзащитному слухи, которые появились в прессе. Некоторые журналисты уверены, что в деле Ефремова есть «политическая подоплека». Сам Ефремов все это опроверг и попросил своего адвоката обратиться к людям с «политическим» заявлением.

«Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина», — передал слова Ефремова его адвокат Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в Москве 8 июня. Актер выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик. В результате аварии погиб 57-летний Сергей Захаров. Позже экспертиза установила, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На данный момент актер находится под домашним арестом. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал о самых безумных поступках актера Михаила Ефремова.

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
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