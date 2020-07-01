У «Оренбурга» отменили второй матч подряд из-за коронавируса

Матч «Урал» — «Оренбург» был отменен по решению Роспотребнадзора. Связано это с тем, что уже десять футболистов клуба «Оренбург» подхватили COVID-19, сообщает «Спорт-Экспресс».

Поскольку чемпионат российской Премьер-Лиги был официально возобновлен, команде зачитают второе техническое поражение подряд. Ранее из-за коронавируса «Оренбург» не смог выйти против «Краснодара». А вот близлежащий матч с «Рубином» руководство клуба постарается перенести.

Сейчас «Оренбург» находится на последней строчке турнирной таблицы РПЛ. При этом у клуба была возможность вывести против своих соперников молодежный состав, но спортивный директор ФК заявил, что они не захотели «устраивать очередное шоу».

Не меньше «Оренбурга» отменой матча расстроен «Урал». Президент этого клуба заявил, что они всеми силами старались спасти встречу и что он сочувствует команде соперника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российским футболистам запретили обниматься и пожимать руки.