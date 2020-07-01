На вынос: автомобиль влетел в кафе на северо-востоке Петербурга
ЧП произошло на Лесном проспекте недалеко от метро «Выборгская».
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today / Михаил Приймак, ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе
Водитель на кроссовере Ford Escape, возможно, не справился с управлением и влетел в стеклянную конструкцию кафе возле метро «Выборгская», что на Лесном проспекте Санкт-Петербурга.
Информации о пострадавших не поступало. При этом заведению нанесен серьезный ущерб.
«Ты не ты, когда голоден»;
«Мне два лаваша, люля кебаб и колу», — шутят подписчики группы в ВК «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».
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