На вынос: автомобиль влетел в кафе на северо-востоке Петербурга

Водитель на кроссовере Ford Escape, возможно, не справился с управлением и влетел в стеклянную конструкцию кафе возле метро «Выборгская», что на Лесном проспекте Санкт-Петербурга.

ВКонтакте @spb_today / Михаил Приймак

Информации о пострадавших не поступало. При этом заведению нанесен серьезный ущерб.

«Ты не ты, когда голоден»;

«Мне два лаваша, люля кебаб и колу», — шутят подписчики группы в ВК «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».