На вынос: автомобиль влетел в кафе на северо-востоке Петербурга

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Светлана Шевченко
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ЧП произошло на Лесном проспекте недалеко от метро «Выборгская».

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today / Михаил Приймак, ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Водитель на кроссовере Ford Escape, возможно, не справился с управлением и влетел в стеклянную конструкцию кафе возле метро «Выборгская», что на Лесном проспекте Санкт-Петербурга.

ВКонтакте @spb_today / Михаил Приймак

Информации о пострадавших не поступало. При этом заведению нанесен серьезный ущерб.

«Ты не ты, когда голоден»;

«Мне два лаваша, люля кебаб и колу», — шутят подписчики группы в ВК «ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге».

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