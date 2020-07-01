Очный вид голосования выбрал и премьер-министр. Михаил Мишустин отношение к поправкам в Конституцию выразил на участке номер 90, который разместился в школе на Красной Пресне. Это в трехстах метрах от Дома правительства.

Глава кабмина, как положено, предъявил паспорт, заполнил бюллетень. После чего опустил документ в электронную урну для голосования.

«Сегодня мы определяем будущее России. Я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны. За сохранение ее истории, традиции и ценности», — подчеркнул Михаил Мишустин.

На разных столичных участках сегодня же голосуют и министры.