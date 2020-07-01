Стабильность и будущее: как проходит голосование по Конституции в Крыму

Активно проходит голосование и в Крыму, там явка превысила 69 процентов. Для жителей полуострова очень важны поправки на конституционном уровне, которые заблокируют все попытки отчуждения территории. Это значит, что Крым и Севастополь всегда будут российскими. Из Крыма передает Мэри Бадунс.

Сегодня в Севастополе, как и в других регионах, ровно в восемь утра открылись избирательные участки. Ажиотажа нет, ведь большинство горожан уже проголосовали. По статистике на участки пришла половина севастопольцев.

Одно из ключевых севастопольских укреплений, Константиновская батарея, сегодня стоит на страже избирательного права. Здесь уже проголосовали новобранцы Черноморского флота. Явка военнослужащих стопроцентная. Пункты голосования развернули и на некоторых боевых кораблях.

Герой России Дмитрий Полковников не привык носить перчатки. Поэтому немного задержался у входа в избирательный участок. Они оказались слишком маленькими для рук ветерана горячих точек. Но безопасность — прежде всего.

Ради мирной жизни других он когда-то рисковал своей. Но в голосовании все россияне равны. Поэтому, как и тысячи других севастопольцев, Дмитрий зарегистрировался на портале госуслуг. Говорит, не придти сегодня просто не мог.

«Знаете, как в том фильме: „За что мы шашками махали?“ Так вот, хотелось бы чтоб наши дети, внуки не махали шашками, а наслаждались жизнью в самой прекрасной стране, в России», — подчеркивает Герой России.

В Севастополе открыты 178 участков. Вход только в масках. На полу линии разметки. Люди ответственно относятся к соблюдению безопасной дистанции. На кабинках нет шторок. Это также мера предосторожности — чтобы горожане меньше прикасались к поверхностям. На тайну голосования это не влияет — ее защищают перегородки с трех сторон.

Несмотря на ограничения — в Крым прибыли даже иностранные эксперты. Группа депутатов и специалистов из Европы приземлились в аэропорту Симферополя. Все они сдали тест на коронавирус в Москве и в обсерватор помещены не будут. Гости уже посетили голосование в Ялте.

«Главное для нас, французов, и я думаю, мои коллеги из Германии со мной согласятся, это то, что вы, россияне, берете судьбу своей страны в свои руки. Это для нас самое важное. А что происходит у нас в Европе? Часто Евросоюз диктует свои условия, и страны, которые входят в него, необязательно согласны. Вопрос в том, кто определяет будущее страны», — говорит депутат Европарламента, член комиссии по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Марьяни.

Для крымчан и севастопольцев языковая поправка Конституции особенная. Когда полуостров был в составе Украины, ни о защите русского, ни о сохранении других языков многонационального населения никто не задумывался. Но теперь все они одинаково важны. Как и пункт поправок о сохранении территориальной целостности.

В Крыму открыто 1165 участков. На данный момент уже порядка 70 процентов жителей региона сделали свой выбор. У тех, кто еще не успел поставить галочку в бюллетене есть много времени. Участки будут работать до 20 часов, после чего начнется подсчет.