«Проживала судьбы героинь»: Путин почтил память Федосеевой-Шукшиной

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 48 0

Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин почтил память Лидии Федосеевой-Шукшиной

Фото: © РИА Новости/ Сергей Пятаков

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Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Глава государства отметил ее самобытный талант, внутреннюю силу и достоинство. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина была замечательной актрисой, искренним, обаятельным человеком. Она буквально проживала судьбы своих героинь, покоряла зрителей самобытным талантом, внутренней силой и достоинством», — говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что память об артистке навсегда сохранится в сердцах ее родных, друзей и поклонников.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября в возрасте 88 лет. О смерти матери сообщила ее дочь Мария Шукшина. Причиной стала сердечная недостаточность.

За свою карьеру актриса снялась в десятках фильмов. Широкую известность ей принесли роли в картинах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Они сражались за Родину» и «Вам и не снилось…».

В октябре Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем. В последние недели состояние артистки вызывало серьезные опасения у близких.

Как писал 5-tv.ru, похороны актрисы запланированы на 11 ноября на Новодевичьем кладбище в Москве. Ее похоронят рядом с супругом, писателем и режиссером Василием Шукшиным. В тот же день состоится отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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