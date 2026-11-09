Путин назвал умершего Юрия Каюрова большим актером

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 32 0

Президент России направил соболезнования родным и близким народного артиста, который почти 60 лет посвятил служению Малому театру.

Путин выразил соболезнования из-за смерти Юрия Каюрова

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Юрия Каюрова. Глава государства назвал его большим актером и достойным представителем отечественной драматической школы. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Ушел из жизни большой актер, достойный представитель отечественной драматической школы. Юрий Иванович всегда играл ярко, талантливо — и в кино, и на сцене легендарного Малого театра, которому посвятил многие годы своего творческого пути», — говорится в обращении.

Президент подчеркнул, что светлая память о Каюрове навсегда сохранится в сердцах его родных, близких и поклонников творчества.

Юрий Каюров скончался 6 ноября в возрасте 99 лет. О смерти артиста сообщил Малый театр, в котором он служил с 1967 года.

Широкую известность Каюров получил благодаря роли Владимира Ленина. Впервые он воплотил этот образ в фильме «В начале века» в 1961 году. Впоследствии актер сыграл советского политического деятеля еще 17 раз — в кино и театре.

За 59 лет работы в Малом театре Каюров исполнил 25 ролей. Он также снимался в картинах «Шестое июля», «Хождение по мукам», «Пропавшая экспедиция» и «Ленин в Париже».

Прощание с артистом состоится 10 ноября в 11:00 в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

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