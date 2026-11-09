Российская делегация вылетела в Абу-Даби для трехсторонних переговоров

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 67 0

Встреча представителей РФ, Украины и США запланирована на 10–11 ноября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Российская делегация вылетела в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по Украине. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Встреча представителей России, Украины и США запланирована на 10 и 11 ноября. Как сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, стороны намерены обсудить вопросы региональной безопасности и гуманитарные инициативы. Американскую сторону представят сам Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

В состав российской группы войдут помощник президента РФ Владимир Мединский, заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а также заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский. Накануне они приняли участие в совещании Совета безопасности под руководством президента России Владимира Путина.

Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки страны Рустем Умеров. В числе участников также заявлены глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, его заместитель Сергей Кислица и руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.

За военное направление на встрече будут отвечать заместитель начальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий и глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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