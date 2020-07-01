«Думала, спасут и на этот раз»: Вдова Проскурина о неожиданной смерти актера

Вдова актера Виктора Проскурина, скончавшегося в ночь на 1 июля на 69 году жизни от хронической обструкции легких, рассказала, что смерть мужа стала для нее полной неожиданностью. По словам Ирины Хонды, она до последнего момента надеялась, что его спасут.

Заслуженный артист был госпитализирован еще 25 июня с приступом, и благодаря стараниям врачей, которые подключили актера к ИВЛ, его жизнь на какое-то время была вне опасности.

«В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему-то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью. Я думала, его спасут и на этот раз, хотя понимала, что когда-нибудь это произойдет, потому что идет необратимый процесс», — поведала Хонда KP.RU.

Вдова Проскурина подтвердила, что актер страдал от онкологии, но отметила, что причиной смерти стала именно хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). По ее словам, одной из причин появления этой напасти может быть курение. К слову, от этой же болезни скончались и другие именитые звезды советского кино — Олег Ефремов, Георгий Данелия и Игорь Кваша.

«ХОБЛ — это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются, и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей», — заявила Хонда.

Заслуженный артист РФ Виктор Проскурин скончался в ночь на 1 июля в возрасте 68 лет. Артист был очень востребован в советском и российском кино: его фильмография насчитывает десятки кинокартин. Наибольшую славу ему принесли роль Геннадия Ляпишева в фильме «Большая перемена», Вожеватова в кинокартине «Жестокий романс», а также Александра Блинова в фильме «Выйти замуж за капитана».

Ранее 5-tv.ru писал, что режиссер Алексей Мурадов рассказал о последней роли Проскурина.