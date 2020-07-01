«Очень глубокий человек был» — режиссер о последней роли Виктора Проскурина

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Яна Вахрушева
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Одну из своих последних ролей актер сыграл в фильме Алексея Мурадова «Апостасия».

«Очень глубокий человек был» — режиссер о последней роли Виктора Проскурина

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Звезда фильма «Жестокий романс» скончался 1 июля в возрасте 68 лет, об этом сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook. Виктор Проскурин начал сниматься в кино в 1968-м. Его дебютом была роль в фильме «Орлята Чапая», тогда актеру было всего 16 лет. Одну из своих последних ролей Проскурин сыграл в «Апостасии» Алексея Мурадова. Режиссер рассказал 5-tv.ru, что роль старика во времена гражданской войны и Великой Отечественной писалась специально под Виктора Алексеевича.

«Персонажа сразу писали для Проскурина. Мы поработали вместе с большим удовольствием. Он всегда был в профессии и работе, был внимателен ко всему, что он делал. Виктор играл старика в двух из четырех новелл фильма», — рассказал Мурадов.

Режиссер также поделился впечатлениями об актере. Алексей Мурадов рассказал, что Виктор Проскурин был очень волевым человеком и работал, несмотря на тяжелую болезнь.

«Я, если честно, поражен силой воли этого человека, потому что последнее время он очень болел. Очень талантливый, очень глубокий человек был. Он многое пережило в своей жизни, очень любил кино и театр», — дополнил он.

В 2018-м стало известно, что Виктор Проскурин боролся с онкологией и пережил анорексию. В интервью одного из телеканалов он рассказал, что последние годы его преследовала череда плохих событий: актер попал в аварию по своей вине, а итогом стал разрыв печени.

Ранее 5-tv.ru рассказал о творческом пути Виктора Проскурина.

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