Раздетый по пояс Нагиев потроллил себя и пожаловался на возраст — видео
Актер с голым торсом в очередной раз покорил свою аудиторию искрометной шуткой.
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Фото, видео: Instagram @nagiev.universal
Оголенный торс Дмитрия Нагиева не оставил равнодушными многих девушек в Instagram. Шоумен выложил интригующее видео, в котором идет по коридору весь взмокший от пота и обнаженный минимум по пояс — все, что ниже, скрыто от зрительских глаз. Для большего эффекта ролик подан в замедленной съемке.
Вероятно, чтобы снизить градус сексуальности, Нагиев сделал пост самокритичным. Фоном к записи актер вставил фрагмент песни со словами «поздно-поздно, ничего не вернуть назад, ничего не сделать уже», а в тексте под видео пожаловался на немолодые годы.
«В моем возрасте, наверное, петтинг не должен быть дольше двух минут. Иначе вот. Чуть в отруби не превратился. Посоветуйте какой-нибудь центр реабилитации», — написал Нагиев.
Как известно, звезда проводит много часов в спортзалах, что видно по его атлетичной фигуре. Не исключено, что и на видео он показал момент окончания очередной тренировки, а не результат любовных игр. Жалобы на возраст поклонники восприняли не иначе как шутку.
«Дмитрий, вы — глыба! Центры реабилитации оставьте Джигану»;
«Лучший! Нагиев — форева»!
«Еще медленнее, я не успеваю насладиться»;
«Брутальность зашкаливает», — ответили в комментариях фанаты и, конечно, фанатки.
Как писал 5-tv.ru, что Дмитрий Нагиев впервые рассказал о возлюбленной.
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