Оголенный торс Дмитрия Нагиева не оставил равнодушными многих девушек в Instagram. Шоумен выложил интригующее видео, в котором идет по коридору весь взмокший от пота и обнаженный минимум по пояс — все, что ниже, скрыто от зрительских глаз. Для большего эффекта ролик подан в замедленной съемке.

Вероятно, чтобы снизить градус сексуальности, Нагиев сделал пост самокритичным. Фоном к записи актер вставил фрагмент песни со словами «поздно-поздно, ничего не вернуть назад, ничего не сделать уже», а в тексте под видео пожаловался на немолодые годы.

«В моем возрасте, наверное, петтинг не должен быть дольше двух минут. Иначе вот. Чуть в отруби не превратился. Посоветуйте какой-нибудь центр реабилитации», — написал Нагиев.

Instagram @nagiev.universal

Как известно, звезда проводит много часов в спортзалах, что видно по его атлетичной фигуре. Не исключено, что и на видео он показал момент окончания очередной тренировки, а не результат любовных игр. Жалобы на возраст поклонники восприняли не иначе как шутку.

«Дмитрий, вы — глыба! Центры реабилитации оставьте Джигану»;

«Лучший! Нагиев — форева»!

«Еще медленнее, я не успеваю насладиться»;

«Брутальность зашкаливает», — ответили в комментариях фанаты и, конечно, фанатки.

Как писал 5-tv.ru, что Дмитрий Нагиев впервые рассказал о возлюбленной.