«Мой лучший друг»: Дмитрий Нагиев впервые рассказал о возлюбленной

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Алина Потёмкина
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Актер отметил, что для него важно, чтобы с любимой было легко.

«Мой лучший друг»: Дмитрий Нагиев впервые рассказал о возлюбленной

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Среди плеяды артистов, которые выставляют свою личную жизнь напоказ, есть исключение. Дмитрий Нагиев, пользующийся огромной популярностью, практически не раскрывает карты в том, что касается дел амурных. Но в интервью изданию «7Дней» он пролил свет на эту темную страницу своей биографии.

По словам актера, любимая женщина с ним уже много лет. Она видела весь путь его становления. Несмотря на то, что сегодня на экране он уже не тот, что был в начале карьеры, в обычной жизни артист остается верным самому себе.

«Любимая, которая дослужилась со мной до генеральши, точно знает, что я мало изменился как человек. Я придумал себе массу новых образов, но внутри дома, семьи я остался простым парнем с Гражданки — так называют Гражданский проспект, где я вырос… Я ценю дружбу. И мне повезло: моя любимая женщина — мой лучший друг…» — признался Нагиев.

Он также посетовал, что сегодня многие изображают его как карикатурного персонажа, для которого важен статус и внешние проявления благополучия. По его словам, это мало соответствует действительности.

«Поэтому понты далеко не в первой строке списка, без чего нет Нагиева. Любовь — вот без чего меня нет… Рука любимой в твоей руке, дети, надежды на работу — вот без чего меня нет» — сказал артист.

Также Нагиев добавил, что для него в личной жизни важно, чтобы с человеком было легко. Он противник идеи, что любовь — это ежедневный труд обоих половинок.

«Это не столкновение углов, а умение найти нужный пазл, нужное время, чтобы сблизиться с человеком. Если происходит не так, то отношения превращаются в работу и рано или поздно влюбленности разрушаются», — заключил актер.

Чтобы тщательно оберегать свою возлюбленную от любопытных глаз, Нагиев готов даже на некоторые жертвы. Например, по его словам, на премьере кино он часто сидит с любимой в разных концах зала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой совет про развод дал Агате Муцениеце Дмитрий Нагиев.

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