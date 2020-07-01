Жительница Карачаево-Черкессии проголосовала в день своего 110-летия

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Вместе с бюллетенем для голосования по поправкам к Конституции ветерану доставили цветы и поздравительное письмо от президента России.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Смирнов, 5-tv.ru

В Карачаево-Черкесии в Общероссийском голосовании приняла участие одна из старейших наших соотечественниц — Таухани Чич-хан-чиева.

Как раз 1 июля ей исполнилось 110 лет. Долгожительница проголосовала у себя дома. Вместе с бюллетенем ей доставили цветы и поздравительное письмо от Владимира Путина. Таухани Чич-хан-чиева — ветеран, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, голосование на большей части территории России уже завершено. В Центризберкоме приступили к подсчету бюллетеней. По оценке экспертов, в среднем общая явка по стране составила около 60%, что означает: активную гражданскую позицию проявил каждый второй житель государства.

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