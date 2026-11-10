«Надо быть потише»: Киркорова призвали изменить поведение

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 244 0

Продюсер признал заслуги исполнителя, но обратил внимание на то, что некоторые эпизоды последних лет сказались на его репутации.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дворцов призвал Киркорова быть сдержаннее после скандалов

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что народному артисту России Филиппу Киркорову стоит вести себя сдержаннее после череды скандалов. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По словам Дворцова, возраст и профессия закономерно сказываются на самочувствии певца, однако профессиональную хватку Киркоров, по его мнению, не потерял.

«Он хватку не теряет, у него, конечно, просто бэкграунд очень огромный. Он безумно талантливый, его любят люди. Да, конечно, в силу возраста он устает. В силу своей профессии он также устает, как обычный нормальный человек», — сказал продюсер.

При этом Дворцов напомнил о репутационных последствиях скандалов вокруг артиста, в том числе после «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой.

«Это, безусловно, на нем отразилось и отражается далее, но, скорее всего, наверное, просто ему или надо быть чуть-чуть потише», — отметил он.

Продюсер также предположил, что Киркорову стоит пересмотреть манеру поведения и отношение к публике.

«Так как у него, безусловно, есть корона на голове, он все-таки поп-король нашей эстрады. Наверное, может быть, другое поведение, что ли, какое-то? Или к публике другое отношение. Ну, здесь уже, наверное, вопрос к его личности», — добавил Дворцов.

В конце 2023 года Киркоров оказался среди участников «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. На тусовке Киркоров появился в прозрачном костюме-сетке поверх облегающего комбинезона с принтом в виде татуировок. После резонанса артист записал видео с объяснениями.

Накануне, 9 ноября, Киркоров выступил в Тюмени с высокой температурой. Во время концерта зрители заметили, что певцу тяжело передвигаться по сцене. Позже артист признался, что каждый номер давался ему непросто, и извинился перед теми, кто остался недоволен шоу. После выступления ему понадобилась помощь медиков.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
82.75
0.61 92.39
0.20
Ретроградный Меркурий ударит по больному: каким знакам зодиака нужно быть...

Последние новости

18:48
Сыну был всего год, а он влюбился в другую: семейная драма Костюшкина
18:45
Врастают под кожу? Чем опасна прогулка без шапки зимой для волос
18:38
Последний путь Соседова: что не заметили на записи момента гибели ведущего с первого раза
18:36
«Его не похищали»: министр войны США Хегсет о захвате Мадуро
18:17
«А судьи кто?» — Слава вступилась за Киркорова после концерта в Тюмени
18:09
Чем заменить селедку в «шубе»: 8 вкусных альтернатив для салата на Новый год

Сейчас читают

Кузьма Сапрыкин вышел на связь после сообщений о задержании
«Чтобы он замолчал»: Дворцов выдвинул версию гибели Соседова
Соседов едва держался на ногах? Кадры с роковой лестницы вызвали вопросы
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео