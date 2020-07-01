Поправки в Конституцию поддержали около 74% граждан после обработки 30% голосов

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Карина Бернтгольц
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Соответствующее заявление сделала председатель ЦИК Элла Памфилова.

Поправки в Конституцию поддержали около 74% граждан после обработки 30% голосов

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, обнародованным после обработки 30% протоколов, поправки в Конституцию поддержали около 74% граждан РФ.  Против готовящихся нововведений проголосовали менее 25% россиян.  Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.  По ее словам, результаты голосования подсчитаны уже в шести регионах страны. 

Общая явка на голосование составила  65%. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21.00 по московскому времени.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе пресс-конференции заявила, что высокую явку она связывает с возможностью проголосовать в течение целой недели с 25 июня, что позволило избирателям выбрать для себя наиболее удобный день и время. 

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