Поправки в Конституцию поддержали около 74% граждан после обработки 30% голосов

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, обнародованным после обработки 30% протоколов, поправки в Конституцию поддержали около 74% граждан РФ. Против готовящихся нововведений проголосовали менее 25% россиян. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, результаты голосования подсчитаны уже в шести регионах страны.

Общая явка на голосование составила 65%. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21.00 по московскому времени.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе пресс-конференции заявила, что высокую явку она связывает с возможностью проголосовать в течение целой недели с 25 июня, что позволило избирателям выбрать для себя наиболее удобный день и время.