«Смешно слышать»: Саша Савельева развеяла миф об идеальном браке с Сафоновым

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Алиса Старжевская
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Певица призвала поклонников не идеализировать их отношения с актером.

«Смешно слышать»: Саша Савельева развеяла миф об идеальном браке с Сафоновым

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным. Несмотря на то, что пара отметила десятилетие супружеской жизни, в их отношениях тоже случаются непростые периоды, отметила звезда.

В интервью журналу «Караван историй» Савельева призвала публику не идеализировать ее брак и рассказала о проблемах, которые ей с мужем приходилось преодолевать.

«Смешно слышать фразу: „Савельева и Сафонов — идеальная пара!“ Люди, расслабьтесь! Нет этой „сиропно-шоколадной“ истории для читателей и прессы. К слову, был период, когда из-за недосказанности у нас с мужем возникали проблемы. Я рассчитывала, допустим, на его помощь в каких-то бытовых вопросах, а у него были планы уединиться в кабинете и поработать», — сказала бывшая солистка группы «Фабрика».

По признанию Савельевой, они с супругом стараются озвучивать желания друг друга, чтобы избегать ссор. Артистка считает, что для крепкого семейного союза важно четко знать качества избранника, чтобы понимать, готов ли человек принимать их и адаптироваться.

Кроме того, Савельева подчеркнула, что у нее, так же и как и у мужа, непростой характер, поэтому она каждый день работает над собой.

«Честно говоря, при внешней мягкости я имею довольно твердый характер. Могу и грубо ответить, и покритиковать, не заботясь о чувствах другого человека. Иногда самой с собой тяжело, но я работаю над этим. Каждый день», — заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru писал, что друзья Гарика Харламова назвали возможные причины его расставания с Асмус.

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