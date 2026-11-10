Учились у «Азова»*: испанские неонацисты готовили революцию

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Василиса Власова
Василиса Власова 29 0

Группировка стремилась освоить организацию вооруженного мятежа.

Испанские неонацисты готовили революцию и учились у «Азова»*

Фото: © Getty Images/ Rafa Jodar

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El País: испанские неонацисты готовили революцию и учились у боевиков «Азова»*

Боевики «Азова»* обучали испанских неонацистов, которые намеревались организовать революцию в своей стране. Об этом сообщает издание El País.

По данным газеты, в августе члены группировки направились на Украину, где наладили связи с боевиками 12-й бригады «Азов»* и прошли боевую подготовку. В их арсенале были автоматы АК-47 и бронежилеты.

По возвращении участники поездки планировали готовить приверженцев группировки в ее отделениях в Испании. Согласно их беседам, на которые ссылается El País, они также стремились освоить организацию вооруженного мятежа.

Однако шестого ноября испанские стражи порядка задержали 14 человек, поддерживающих группировку, в семи провинциях, включая Мадрид, Астурию и Гвадалахару. Поводом для расследования стали февральские волнения в Хихоне, в результате которых пострадали студенты.

Как только стало известно о планах группировки провести седьмого ноября демонстрацию в Мадриде, полиция обратилась в суд с просьбой ускорить задержание ее руководителей. По данным следствия, существовала серьезная опасность, что акция обернется стычками.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

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