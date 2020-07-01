Памфилова: общая явка на голосовании по поправкам достигла 65%

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Карина Бернтгольц
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Как отметила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

Памфилова: общая явка на голосовании по поправкам достигла 65%

Фото: ТАСС / Терещенко Михаил

Общая явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла после закрытия участков составила примерно 65%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам,  во время процедуры была обеспечена максимальная прозрачность и доступность. но гарантирует легитимность легетимность плебисцита.

Как подчеркнула глава ЦИК, в ходе голосования по поправкам не было выявлено наружений, которые могли бы повлиять на результаты. Жалоб, требующих рассмотрения комисси, также не поступало.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, согласно данным ЦИК, обнародованным после обработки 30% протоколов, поправки в Конституцию поддержали около 74% граждан РФ.  Против готовящихся нововведений проголосовали менее 25% россиян. 

 

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