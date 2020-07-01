Общая явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла после закрытия участков составила примерно 65%. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее словам, во время процедуры была обеспечена максимальная прозрачность и доступность. но гарантирует легитимность легетимность плебисцита.

Как подчеркнула глава ЦИК, в ходе голосования по поправкам не было выявлено наружений, которые могли бы повлиять на результаты. Жалоб, требующих рассмотрения комисси, также не поступало.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, согласно данным ЦИК, обнародованным после обработки 30% протоколов, поправки в Конституцию поддержали около 74% граждан РФ. Против готовящихся нововведений проголосовали менее 25% россиян.