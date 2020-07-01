«Двойники не проскочат»: ЦИК примет меры для избежания случаев двойного голосования

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Виктория Андреева
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Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что во время голосования не было выявлено нарушений, которые могли бы повлиять на его результаты.

«Двойники не проскочат»: ЦИК примет меры для избежания случаев двойного голосования

Фото: ТАСС / YURI KOCHETKOV

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что в РФ будут приняты меры по недопущению случаев двойного голосования. 

«Ни один из „двойников“ не проскочит!» — заявила Памфилова, комментируя ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции РФ.

Кроме того, по утверждению Эллы Памфиловой, голосование по Конституции прошло без каких-либо эксцессов, а на участках не было выявлено ни одного серьезного нарушения.

«У нас до сих пор, я проверила, очень серьезного нарушения, которое бы требовало заседания рабочей группы ЦИК, пока нет», — пояснила глава ЦИК.

Известно также, что по итогам недельного голосования по поправкам, активную гражданскую позицию выразил почти каждый второй россиянин: в целом по стране явка составила 65%.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой процент граждан поддержал поправки к Конституции по предварительным результатам общероссийского голосования.

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