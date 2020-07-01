Поправки в Конституцию поддержали 76,6% граждан после обработки 55% голосов

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Карина Бернтгольц
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Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Поправки в Конституцию поддержали 76,6% граждан после обработки 55% голосов

Фото: ТАСС / Смитюк Юрий

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные после обработки 55% голосов по поправкам в Конституцию. Рекзультаты анализа протоколов свидетельствуют о том, что готовящиеся изменения в основной закон страны поддержали 76,6% граждан.  Против проголосовали 22,57% россиян.

Как ранее отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, выявлено не было. Жалоб, требующих рассмотрения комиссии, также не поступало.

Как ранее писал 5-tv.ru, последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21.00 по московскому времени. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершено. Явка на голосование составила 65%. 

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