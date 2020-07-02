Девушке-волонтеру сделали предложение во время голосования по поправкам

Для участницы оренбургского корпуса «Волонтеров Конституции» Гузель Мугиновой день голосования по поправкам стал поворотным в жизни. Причем дело не только в том, что девушка помогла выразить свою гражданскую позицию тысячам гражданам. Настоящий сюрприз для нее подготовил ее возлюбленный, военнослужащий Ренис Давлетгареев. Прямо во время работы волонтера на информационной точке молодой человек вручил ей букет цветов и сделал предложение руки и сердца. Мугиновой было трудно сдержать эмоции.

«Познакомилась мы в интернете. У нас, как в фильме была любовь с первого взгляда. После первой же встречи решили, что поженимся», — цитирует девушку «Лента.ру».

Центр Избирательной комиссии Оренбургской области

Давлетгареев позже рассказал, что его избранница не знала о готовящемся сюрпризе. Она даже не подозревала, что ее кавалер приехал в город. Молодой человек специально взял отпуск на службе и приехал в Бугуруслан в Оренбургской области. В день голосования по поправкам к Конституции приехал на работу к своей даме сердца с кольцом и цветами. 3 июля у влюбленных состоится никах — мусульманский обряд бракосочетания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что некоторые граждане приходили на голосование по поправкам в костюмах супергероев и других персонажей.