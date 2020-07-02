Поправки к Конституции поддержали 77,84% россиян — обработано 85% протоколов

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Карина Бернтгольц
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Соответствующие данные по результатам обнародовала Центральная избирательная комиссия.

Поправки к Конституции поддержали 77,84% россиян — обработано 85% протоколов

Фото: ТАСС / Невар Виталий

Поправки к Конституции РФ поддержали 77,84% граждан страны. Об этом свидетельствует данные Центральной избирательной комиссии после обработки 85% голосов.

Как указано в сведениях, предоставленных ЦИК, против готовящихся нововведений в основной закон страны, выступили 21,35% россиян.

В Москве в очном голосовании поправки поддержали 65,2% жителей, против проголосовали 33,8%. Соответствующие данные приводит общественный штаб после обработки 60,1% протоколов.

Как ранее писал 5-tv.ru, последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21.00 по московскому времени. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершено. Явка на голосование по поправкам составила 65%.

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