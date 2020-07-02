Из больниц и даже из космоса: Как голосовали россияне по поправкам в Конституцию

Ради безопасности граждан в период пандемии голосование длилось почти неделю. Но многие решили отдать дань традиции - прийти на участок именно в среду, в основной день. Так поступил и Владимир Путин, и премьер Михаил Мишустин, а также российские политики и звезды. За голосованием следил Алексей Лазуренко.

Участок, на котором президент голосует уже много лет, но санитарные нормы теперь диктуют совсем другие правила. Паспорт председателю комиссии Владимир Путин показывает, не выпуская из рук.

В кабинке для голосования гарант Конституции почти не задерживается и через мгновение отправляет бюллетень в электронную урну. И пусть помещение участка давно знакомо, президент уточняет: есть ли отдельный выход. Этого теперь тоже требуют санитарные врачи.

"Он попрощался как всегда тепло, а мы ему как всегда пожелали крепкого здоровья", - рассказали на участке.

Голосование с самого начала показывало высокую явку. И сегодня на участки каждый шел с желанием изменить страну к лучшему.

"В поправках написано, что роль регионов будет усилена, я сам с региона приехал сюда и здесь живу. И мне важна судьба региона, откуда я приехал", -рассказал один из голосующих.

"Для меня самое важное - это отношение к людям труда. А так в целом я все поправки одобряю", - поддержал второй.

Проголосовать можно было почти на ста тысячах участков по всей стране. И на каждом безопасность оставалась главным принципом.

Голосование шло почти неделю. И прийти на участок именно сегодня - шаг скорее символический. Но для многих в силу традиций очень важный. Впрочем, в отношении мер безопасности на участках и сегодня никаких поблажек нет: маски, перчатки, дистанция.

В полном снаряжении члены комиссии встретили председателя правительства. Михаил Мишустин голосовал неподалеку от Белого дома.

"Сегодня мы определяем будущее России – я проголосовал за экономическое и социальное развитие нашей страны, за сохранение ее истории, традиций и ценностей", - подчеркнул российский премьер-министр.

Поэтому конституционных поправок больше двухсот. И все вместе они словно ревизия того, чего страна достигла в последние десятилетия.

"Каждый из нас прошел через достаточно серьезные испытания, это не только коронавирус, это и украинский кризис многому научил, и ситуация с Крымом. И то, что сейчас происходит - это подведение некоторого итога", - рассказал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Поэтому и явка впечатляет. Подавая пример остальным, рано утром на участок пришел губернатор Санкт-Петербурга.

"Радует, что приходит много молодежи, и им тоже есть за что голосовать, прежде всего, за развитие гражданского общества, за развитие науки", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальнику Северной столицы вторит главный коммунист страны. Геннадия Зюганова тоже порадовали молодые лица на участках.

"Люди задумались, задумалась молодежь, так что круг людей, которые требуют справедливости и достойной жизни, расширяется, что приятно - за счет молодежи", - подчеркнул руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

Все это потому, что поправки действительно нацелены на изменение будущего страны. Лео Бокерия несколько последних месяцев детально над ними работал и считает, что все получилось.

"В той части, которая касается здравоохранения. в поправке записано, что высококвалифицированная помощь будет оказана на всей территории РФ, любому гражданину", - пояснил врач-кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.

Обитатели российского сегмента МКС разделились. Анатолий Иванишин принял участие в электронном голосовании. Иван Вагнер выбрал более традиционный способ для тех, кто на орбите. Его бюллетень опустил в урну командир отряда космонавтов как доверенное лицо.

"Считаю, что приоритет российского законодательства над международным – самая важная поправка, ну, и, конечно же, ограничения, связанные с видом на жительства, гражданством иностранным", - высказался космонавт Иван Вагнер.

За тем, как меняется в эти минуты Россия, следит целая армия международных экспертов по избирательному праву. Они считают, что наше голосование может стать примером для остальных.

"Мы были приятно удивлены, потому что на избирательных участках избирателям предоставляются маски, перчатки и также есть возможность проголосовать на дому Кроме того, для молодых людей очень удобно голосовать при помощи смартфонов", - подчеркнула депутат Европейского парламента Жюли Лешанто.

И явка тех, кто выбрал этот самый современный способ волеизъявления достигла 93%. И это тоже впечатляющий результат.

Как ранее писал 5-tv.ru, последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21.00 по московскому времени. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершено. Явка на голосование по поправкам составила 65%.